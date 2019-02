Quem manda na "geringonça" é o PCP

1. A "geringonça" foi uma invenção do PCP e não de António Costa. Foi o PCP quem decidiu deitar abaixo o Governo de Pedro Passos Coelho, em 2015. Foi o PCP o primeiro a pôr em cima da mesa e por escrito as suas (nove) condições. E foi o PCP o primeiro a decidir, ainda em 2017, que não haverá repetição da "geringonça" nos mesmos moldes depois das próximas eleições legislativas. Dito isto, o PCP colocou-se definitivamente debaixo dos holofotes e é normal que esteja hoje sujeito a mais escrutínio público do que há dez anos. Notícias sobre contratos das autarquias do PCP não me parecem estranhas, mais estranhos são comunicados de um partido a falar em "inquirições pidescas" e "ódios de classe".

2. Remake nas europeias? Nada disso. A maior parte dos cabeças de lista ao Parlamento Europeu são repetentes, mas isso não significa que as eleições de Maio vão ser as mais desinteressantes de sempre. Pelo contrário. Paulo Rangel, que esteve para avançar para a liderança do PSD em 2017, vai ter a oportunidade de, mesmo não sendo presidente do maior partido da oposição, fazer marcação diária a António Costa, ignorando o candidato socialista, Pedro Marques. Poderá até ser uma espécie de pré-campanha interna dos "laranjinhas" e nessa medida serão tempos animados. Há muito em jogo. Já a Aliança de Pedro Santana Lopes pode, segundo as últimas sondagens, ter intenções de voto suficientes para eleger um eurodeputado. Veremos.

3. Os funcionários públicos podem aspirar a aumentos no futuro próximo ou o optimismo de António Costa tem prazo de validade até Abril? Esta semana, em entrevista à SIC, o primeiro-ministro afirmou que a sua expectativa é a de que, "se o país mantiver a trajectória de crescimento e consolidação das finanças públicas que tem tido, para o ano possamos retomar a normalidade” no que diz respeito a aumentos salariais da função pública. Porém, logo acrescentou: "Só o poderemos assumir quando tivermos o cenário macroeconómico estabelecido. Só em Abril quando o Programa de Estabilidade for apresentado poderemos perspectivar”. Tendo em conta que Bruxelas já reviu em baixa a perspectiva de crescimento da economia portuguesa para o próximo ano e que tanto o ministro das Finanças, Mário Centeno, como o da Economia, Pedro Siza Vieira, já admitiram que o Governo deverá, pela primeira vez, corrigir em baixa as suas previsões, esta promessa eleitoral chegará ao papel?

4. O Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) é o último mistério da humanidade por desvendar. As dívidas foram-se acumulando, as contas deste instituto não foram certificadas nos últimos anos e há suspeitas de abusos na utilização do seu património. Em entrevista hoje ao PÚBLICO, o ministro da Defesa revela que já impôs novas regras na gestão de património do IASFA que andaria em roda livre, mas o mais interessante será conhecer as conclusões das três auditorias que estão em curso. Em Novembro, o ministro garantia no Parlamento que "não haverá nenhuma venda ao desbarato do património do IASFA para sanar dívidas". De qual património? Daquele que porventura já estará a ser gerido ao desbarato?