Lista do PS às europeias manterá Açores e Madeira nos lugares elegíveis

O secretário-geral do PS afirmou nesta quinta-feira à noite que a lista socialista às eleições europeias será "integralmente paritária" em termos de género e que os Açores e Madeira terão candidatos entre os primeiros oito lugares efectivos.

Estes critérios inerentes à futura lista que os socialistas apresentarão às eleições europeias de 26 de Maio foram transmitidos por António Costa logo na abertura da reunião da comissão política nacional do PS, em Lisboa. Na reunião, António Costa pediu um mandato a este órgão de direcção do PS para apresentar o cabeça de lista socialista no próximo dia 16, durante a Convenção Europeia do partido, em Vila Nova de Gaia.

Após ser apresentado o "número um" - que tudo indica que será o actual ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques -, os restantes elementos da lista deste partido serão aprovados numa nova comissão política do PS, que se realizará no próximo dia 28.

Segundo fonte socialista, António Costa, na sua intervenção, reiterou o princípio de que a lista de candidatos do PS será "integralmente paritária" em termos de género e, por outro lado, procurará ter "equilíbrio regional". Neste ponto, o secretário-geral do PS adiantou que, tal como aconteceu com a lista de 2004, os candidatos em representação dos Açores e da Madeira entrarão nos primeiros oito dos 21 lugares efectivos da lista, ou seja, entrarão na zona de elegibilidade quase garantida.

Além dos critérios da paridade e da cobertura regional, o líder socialista defendeu também o princípio "da continuidade dos quadros especializados" no Parlamento Europeu. Um recado de António Costa que, de acordo com o que dirigentes socialistas disseram à agência Lusa, foi entendido como uma confirmação de que os eurodeputados Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho se manterão entre os lugares cimeiros da lista europeia socialista.

Em defesa deste critério de continuidade de alguns dos principais quadros do seu partido, António Costa argumentou que o PS tem de possuir representantes nas principais comissões especializadas do Parlamento Europeu.

Depois de fechada a lista europeia dos socialistas, o que acontecerá no dia 28, o PS vai reunir a sua comissão nacional - o órgão máximo entre congressos - no dia 9 de Março, no Porto, para então aprovar o manifesto político que o partido apresentará às eleições europeias.