Bloco vai propor fim dos exames do 9º ano

A deputada Joana Mortágua anunciou nesta sexta-feira que o Bloco de Esquerda vai apresentar um projecto de lei na Assembleia da República para acabar com os exames do 9º ano. A deputada bloquista não disse, porém, se o fará ainda nesta legislatura.

O anúncio foi feito durante o debate dos dois projectos de resolução do CDS e do PCP que recomendam ao Governo que estude a reorganização dos diversos ciclos de ensino, desde o básico ao secundário, em nome da "continuidade pedagógica". Mas os dois diplomas devem ficar pelo caminho, já que o PS alegou que a discussão é extemporânea e que o assunto nem sequer está no programa de Governo.

Joana Mortágua realçou que o Conselho Nacional de Educação considera que a organização dos ciclos de ensino é um "problema estrutural" que contribui para o insucesso escolar. A deputada bloquista acrescentou que "os programas, as metas e os currículos de Nuno Crato também são factores de insucesso escolar, assim como a cultura de retenção, o excessivo peso dos exames nacionais e a ligação entre a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior".

"Em nome da continuidade pedagógica que o CDS aqui traz à discussão, o Bloco de Esquerda vai apresentar um projecto para acabar com exames do 9º ano que neste momento é um anacronismo nesta segmentação que não deve existir entre ciclos de ensino e que impede essa continuidade pedagógica", afirmou Joana Mortágua, que depois criticou o CDS por, quando era Governo com o PSD, ter introduzido exames nos 4º, 6º e 9º anos. "O seu Governo introduziu exames até no ciclo que a sra. deputada diz que não devia existir", ironizou Mortágua para a centrista Ana Rita Bessa.

Pelo CDS, a deputada Nilza de Sena criticou a "forma avulsa, pontual, desgarrada e fora de uma visão de conjunto da educação" em que funcionam o Bloco e o PCP em matérias educativas. E quis saber se os comunistas, ao proporem a reorganização e futura fusão dos dois primeiros ciclos de ensino, também concordam com o prolongamento da monodocência até ao 6º ano (o que implicaria a redução de professores nos 5º e 6º anos) e o fim das AEC — actividades extra-curriculares ou o seu alargamento a esses dois últimos anos.

A centrista Ana Rita Bessa haveria de responder ao PS que o programa de Governo prevê a promoção de uma "maior articulação entre os três primeiros ciclos", mas que actualmente só o PS que está no poder não concorda com isso, citando vários ex-ministros da Educação socialista que se têm afirmado a favor da reorganização dos ciclos de ensino. E lembrou à bloquista Joana Mortágua que em 2003 o Bloco de Esquerda chegou a propor no Parlamento essa mesma fusão.