Quem Pode, Pod: The Shortwave Radio Audio Archive

As ondas curtas foram sempre uma frequência de diplomacia. A qualidade de som nunca foi extraordinária, mas a mensagem chegava onde tinha de chegar: além-fronteiras. Graças à capacidade de propagação destas ondas a longas distâncias, vários Estados ainda hoje as usam como forma de espalhar a língua e a influência de um país.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os portugueses podiam ouvir os relatos trazidos pelo jornalista Fernando Pessa na emissão de onda curta em português da BBC, conhecida como “Voz de Londres”. Este serviço, financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, era uma maneira de, em Portugal, se contornar a informação censurada da Emissora Nacional no período salazarista.

Já em Portugal, as emissões em onda curta da RDP Internacional foram suspensas a 1 de Julho de 2011, com o desligar do Centro Emissor de Pegões (conhecido originalmente como Centro Emissor Ultramarino). O Governo justificou razões económicas para o fim do serviço, apesar do protesto de vários ouvintes, trabalhadores da RTP e do próprio provedor do ouvinte. A suspensão tornou-se definitiva em 2013, quando era ministro Miguel Relvas.

Este podcast reúne várias centenas de arquivos dos quatro cantos do mundo, através das contribuições dos ouvintes. A cada episódio vive-se uma viagem no tempo.

Esta é uma gravação, datada de 16 de Novembro de 2016, da Korean Central Broadcasting Commite (KCBC). Este excerto inicia-se com um jingle que identifica a estação e onde uma voz masculina e uma feminina dizem alternado o nome da estação. Depois segue-se o sinal horário e a versão instrumental do hino nacional da Coreia do Norte, conhecido por “Aegukka” (canção patriótica). A emissão arranca com uma sessão de boas vindas aos ouvintes e ouve-se o hit norte-coreano “Canção do General Kim Il Sing”.

O podcast está disponível no iTunes e através do site próprio.