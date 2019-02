Negra e defensora dos animais: Milena é a nova personagem da Turma da Mônica

Há uma nova moradora no Bairro do Limoeiro: Milena, uma menina que adora cantar, dançar, futebol e animais — culpa da mãe, que é veterinária. De cabelo crespo e pele negra, chegou agora aos quadradinhos de Maurício de Sousa, para se juntar a Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão.

Apesar de já ter sido apresentada fisicamente ao público num desfile em 2017, só agora apareceu, juntamente com a família Sustenido, às páginas da Turma da Mônica, num capítulo que se chama A Nova Amiguinha. Cheia de personalidade e auto-estima, Milena vai partilhar momentos com os animais de estimação de outras personagens e, também, com alguns abandonados que irá acolher — e vai permitir que mais crianças se revejam nestas histórias.

"É muito importante que as meninas e os meninos negros também se possam reconhecer nas nossas histórias, animações e espectáculos. Os nossos personagens podem contribuir para ampliar a representatividade", disse Mônica Sousa, directora-executiva da Maurício de Sousa Produções, à UOL. Milena não é, contudo, a primeira personagem negra a pertencer à Turma da Mônica: Jeremias foi lançado em 1960, mas "faltavam meninas", diz a responsável. Milena não vai apenas aparecer nas aventuras da turma — vai ser protagonista das suas próprias histórias.

"Eu já havia criado personagens negros sem pensar em diferenças. Porque, para mim, desde criança, nunca houve isso. Com essas histórinhas vamos demonstrar essa relação da nova família com a turminha, com graça e amor. E espero que os adultos leiam também", afirmou Maurício de Sousa, citado no mesmo texto.

As reacções têm sido positivas e Mônica Sousa salientou um comentário que encontrou nas redes sociais e considerou "emblemático": "Já quis tanto parecer-me com alguém da Turma da Mônica. Agora chegou [a hora]."