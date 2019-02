Dê cavaco aos seus estatutos!

O art. 1.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (OE), nos seus n.ºs 1 e 3, prescreve que “A Ordem dos Enfermeiros (…) é a associação pública profissional representativa dos que, em conformidade com o presente Estatuto e as demais disposições legais aplicáveis, exercem a profissão de enfermeiro. (…); “A Ordem é uma pessoa colectiva de direito público (…)”. Por seu turno, o art. 3.º, n.º 1, quanto aos seus fins e atribuições, proclama que “A Ordem tem como desígnio fundamental a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão.”. Sublinho que não é por acaso que “a defesa dos interesses gerais dos destinatários” surge em primeiro lugar.

Qualquer ordem profissional actua por devolução de atribuições do Estado, ou seja, perante o direito fundamental da liberdade do exercício de profissão, entende-se que, por eminentes razões de interesse público, certas delas só podem sê-lo quando o/a cidadão/ã cumpre os requisitos legais demonstrativos de que está em condições de o fazer de modo competente e probo. Donde, por se entender – e bem – que é mais eficaz e até curial que os próprios profissionais de uma dada área se organizem no sentido de promovê-la e de garantir que o interesse comunitário nunca deixa de ser perseguido, quando há demonstração clara da capacidade de dados profissionais assim se organizarem, o Estado, através de lei formal da Assembleia da República ou decreto-lei autorizado, como que “delega” essa sua competência originária numa instituição que é pública e, por isso, se rege pelas normas do direito administrativo. Só assim é legalmente possível que, p. ex., uma ordem profissional negue a inscrição a quem não cumpre os requisitos prescritos ou aplique sanções disciplinares que, no limite, proíbem o exercício daquele mester por um dado lapso temporal.

Donde, uma ordem não é um sindicato. Este último, com toda a legitimidade, é uma pessoa colectiva de direito privado, que luta pelas condições de trabalho de certa profissão. Assim, apenas os sindicatos têm legitimidade para convocar greves e nunca uma ordem. O problema com a actual composição da OE é que a sua bastonária e demais membros dos seus cargos directivos se comportam, em regra, como sindicalistas, com pouco interesse na preservação da dignidade dos enfermeiros e em assegurar que os doentes não deixam de receber os cuidados de saúde a que têm direito.

Não estou a dizer que os enfermeiros não tenham motivos para fazerem greve. Aliás, várias das suas reivindicações parecem-me justíssimas. Menos explicável será o alegado incumprimento de serviços mínimos que, a existir, legitima a requisição civil e é sempre uma medida tão de último recurso como de todo indispensável. O direito à greve não é absoluto e acima dele está a preservação da vida e o direito a uma saúde administrada com qualidade, segurança e em tempo útil. E isto não é ser de direita ou de esquerda. É simplesmente ser racional e não ter uma visão axiológica invertida.

Ora, a bastonária da OE, que deveria actuar em todo este processo como mediadora do conflito laboral – saudável numa normal sociedade democrática – entre os sindicatos e o Ministério, tem-se comportado como uma verdadeira incendiária, acicatando ânimos, comentando as greves, comentando a requisição civil e, de facto, transformou um ente público dotado de poderes de autoridade pública em incumpridor das finalidades para que foi criado.

Já não é a primeira vez que a bastonária é notícia. Escreveu-se que teria, alegadamente, beneficiado de regalias não previstas na lei, o que – também a confiar nas notícias – não é caso único, pois ouvimos o mesmo quanto a uma bastonária da Ordem dos Advogados. É óbvio que qualquer uma delas se presume inocente, mas também seria farisaico negar que ambas se acham politicamente (no sentido etimológico da palavra) fragilizadas: uma em efectividade de funções e a outra, aparentemente, escondida num recanto sombrio da direcção do PSD.

É tempo de a OE ser o que é: uma pessoa colectiva pública que, certamente, deve zelar, de entre outros, pela dignidade da nobre e imprescindível profissão de enfermeiro/a, o que passa, também – mas não só, como sabemos do caderno reivindicativo – por valorizações salariais, mas sempre guiada pela estrela-polar do interesse da comunidade geral. Quando isso não sucede, como é o caso, não é só a bastonária que se degrada, mas, atrás dela, toda uma classe que, julgo, em boa parte, se não revê neste bastonato.

Se a um outro Cavaco Presidente da República se criticava um excesso de institucionalismo, talvez esta outra senhora que partilha o mesmo apelido possa marcar uma audiência com Aníbal para arrepiar caminho