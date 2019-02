Prisão perpétua para terrorista que matou seis muçulmanos no Quebeque

O homem que matou seis muçulmanos com idades entre os 35 e os 70 anos numa mesquita no Quebeque, Canadá, em Janeiro de 2017, foi condenado esta sexta-feira a uma pena de prisão perpétua.

Alexandre Bissonnette, de 29 anos, um militante de extrema-direita, já tinha sido considerado culpado em Março do ano passado, tendo conhecido esta sexta-feira a sentença. O terrorista só poderá avançar com um pedido de liberdade condicional daqui a 40 anos — ou seja, quando tiver 67 anos, disse a televisão pública canadiana CBC.

Na leitura do acórdão de 246 páginas, que durou cerca de seis horas, o juiz do caso classificou os crimes como "gratuitos e abjectos" e falou numa "tragédia indescritível" que devastou a sociedade nacional. Os crimes foram “motivados por racismo e um ódio visceral em relação aos imigrantes muçulmanos", disse o magistrado.

As vítimas encontravam-se a rezar quando o atirador entrou na mesquita com duas armas de fogo e 108 balas. O crime foi condenado na altura pelo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, que o classificou como um atentado terrorista. Foi o mais grave ataque contra muçulmanos na história do Canadá.