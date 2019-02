Norte-americano com mais tempo no Congresso morre aos 92 anos

O ex-congressista democrata do Michigan John Dingell, o eleito que mais tempo serviu na história do Congresso norte-americano, morreu esta quinta-feira aos 92 anos, informou a sua mulher.

Dingell, que foi apelidado de "Big John" devido à sua compleição, foi eleito pela primeira vez em 1955, para preencher a vaga deixada pelo seu falecido pai.

Em 2014 abandonou o cargo, ocupado pela sua mulher, a congressista Debbie Dingell, que o substituiu quando foi eleita pelo seu distrito, na área de Detroit.

O ex-Presidente Bill Clinton chegou a afirmar que os presidentes passam, mas "John Dingell continua para sempre".

"Durante quase 60 anos, John Dingell representou as pessoas do Michigan com honra, integridade e bom humor. Existem grandes triunfos legislativos desde 1955 nos quais teve um papel de relevo. A Hillary e eu estamos gratos por ter trabalhado com ele e lhe termos chamado amigo", escreveu no Twitter esta sexta-feira o antigo Presidente norte-americano.

Também Barack Obama não deixou de homenagear o congressista democrata. "Há dez anos, num momento de perigo, ele ajudou-nos a salvar a indústria automóvel norte-americana e com isso salvou a vida de um milhão de norte-americanos", escreveu o ex-Presidente.