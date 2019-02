Guaidó admite intervenção militar dos EUA para acabar com crise humanitária na Venezuela

Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, afirmou esta sexta-feira que, se necessário, pode autorizar uma intervenção militar dos Estados Unidos para forçar Nicolás Maduro a abandonar o poder e a pôr termo à crise humanitária no país.

“Nós faremos o que for necessário. Essa é, evidentemente, uma questão polémica, mas fazendo uso da nossa soberania, do exercício das nossas prerrogativas, faremos o que for necessário”, disse Guaidó, numa entrevista à France Presse, depois de questionado se usaria os seus poderes legais como Presidente interino para autorizar uma possível intervenção militar.

Bloqueio a ajuda continuar vai abrir "canal humanitário"

Guaidó garantiu ainda que um grupo de voluntários irá às fronteiras abrir um “canal humanitário” caso o governo de Maduro se oponha à entrada de alimentos e medicamentos doados.

“Se eles se atreverem a continuar a bloquear as estradas, a continuar a dificultar a vida dos venezuelanos, então todos estes voluntários vão abrir um canal humanitário a seu tempo”, disse o líder da oposição, que em Janeiro se autoproclamou Presidente interino da Venezuela, durante um comício na Universidade Central da Venezuela, em Caracas.

Guaidó anunciou que no sábado vai começar a “organização do mais nobre movimento”, numa alusão a uma rede de voluntários que reunirá pessoas que desejem trabalhar gratuitamente na distribuição de alimentos e medicamentos.

O líder do Parlamento explicou que esta rede de voluntários surgirá de todas as comunidades dos 335 municípios do país e que será outra forma de protestar contra a “ditadura” de Maduro, que nega a existência de uma crise humanitária e que afirmou que não vai permitir a “humilhação” de aceitar doações.

“Este apelo é alargado a todos os sectores, porque a um povo organizado nada o vence”, disse Guaidó, que lembrou a existência de 300 mil venezuelanos em risco de vida devido à deterioração do sistema de saúde no país.

Juan Guaidó acrescentou ainda que a manifestação agendada para terça-feira vai decorrer “em todas as esquinas” da Venezuela, para a retirada de Maduro do poder e a entrada de ajuda humanitária no país.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de Janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconhece Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de Janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais. Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou luso-descendentes.