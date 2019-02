Família real tailandesa entra na disputa política e baralha as contas aos militares no poder

Pela primeira vez, um membro da família real tailandesa vai entrar nas eleições do país, desafiando a Junta Militar no poder. A princesa Ubolratana Mahidol, de 67 anos, irmã do rei Maha Vajiralongkorn, vai ser candidata ao cargo de primeira-ministra.

A decisão de Mahidol quebra com a tradição da família real em manter-se afastada das disputas políticas. A princesa é a candidata do partido Thai Raksa Chart nas eleições marcadas para 24 de Março.

O Thai Raksa Chart é o partido ligado à polémica família Shinawatra, que dominou a política tailandesa antes do golpe militar que pôs na chefia do governo o general Prayuth Chan-ocha, em 2014.

Chan-ochoa chefiou o golpe de Estado de há cinco anos que derrubou o Governo de Yingluck Shinawatra, irmã do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, acusado de corrupção e auto-exilado.

Thaksin Shinawatra era próximo do rei Maha Vajiralongkorn, que ascendeu ao trono em Outubro de 2016, depois da morte do seu pai, o rei Bhumibol Adulyadej. Muitos analistas consideraram que, no período em que em Yingluck Shinawatra chefiou o governo, foi de facto o seu irmão quem conduziu o país, a partir do estrangeiro.

As eleições marcadas para Março (que já deviam ter sido realizadas, foram adiadas pelos militares) são vistas com um confronto entre os militares leais a Chan-ochoa, e os aliados dos Shinawatra, onde se inclui a princesa.

A família real tailandesa é idolatrada. A decisão sem precedentes da irmã do rei veio baralhar o panorama político e desferir um golpe potencialmente fatal na estratégia de Chan-ochoa e dos militares.