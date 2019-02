Empreitada para 'nova' praça de Espanha no valor de seis milhões de euros

A Câmara de Lisboa discute na quinta-feira uma proposta para lançar a empreitada do projecto da praça de Espanha, envolvendo a reconfiguração viária e espaços verdes, no valor de mais de 6 milhões de euros.

O vereador do Urbanismo, Manuel Salgado (PS), apresenta uma proposta para que o executivo municipal aprove a empreitada para a "rede viária e espaços exteriores da praça de Espanha", com um preço base de 6 milhões e 637 mil euros, com um prazo de 10 meses para a execução da obra, mais um ano de manutenção de espaços verdes.

De acordo com a proposta, a "nova rede viária e do espaço público que a enquadra constitui um elemento essencial da requalificação urbana da área de intervenção, que terá como expoente máximo a execução do novo Parque Urbano da Praça de Espanha".

A autarquia promoveu um concurso de ideias para a requalificação daquela zona e a proposta vencedora do concurso público internacional será apresentada na segunda-feira, pelo presidente da Câmara, Fernando Medina (PS), e pelo vereador do Urbanismo, numa sessão pública na Fundação Calouste Gulbenkian.

O ateliê NPK - Arquitectos Paisagistas Associados venceu o concurso, avançou a revista Time Out, num projecto que enfatiza a continuidade entre a praça de Espanha e o Jardim da Gulbenkian, incluindo uma ponte pedonal a ligar os dois espaços.

O vereador do Urbanismo enunciou à Lusa em 2017 a intenção de "libertar várias áreas cobertas de alcatrão" da praça para um parque urbano.

"Foram feitos os estudos de tráfego que mostram que é possível libertar várias áreas que hoje estão cobertas de alcatrão e tornar utilizável este espaço ao qual as pessoas não acedem, porque há tanta rua, tanto carro a passar e organizado de tal maneira que a zona verde do meio mesmo junto ao arco, onde estão as árvores, as pessoas não vão lá, têm medo de atravessar e chegarem ao centro da actual Praça de Espanha", declarou na altura Manuel Salgado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O parque urbano deverá ter "dimensão superior a duas vezes o Jardim da Estrela", de acordo com informação do presidente da Câmara, em 2016.

Este projecto insere-se na intenção de Fernando Medina de dotar a capital de mais 80 mil árvores e mais áreas verdes até ao final do mandato, em 2021, sendo que em 2020 Lisboa será a 'capital verde europeia'.

Quando foi aberto o concurso de ideias definiu-se que o parque urbano contemplaria zonas de estadia, esplanadas e equipamentos desportivos e que terá uma área de cerca de 45.000 metros quadrados.