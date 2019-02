Zé Pedro já é nome de avião e voa para Paris

A TAP realizou esta sexta-feira uma cerimónia de homenagem a Zé Pedro baptizando um dos seus novos aviões com o nome do guitarrista dos Xutos & Pontapés, falecido em Novembro de 2017.

Na cerimónia, o recém-chegado Airbus A321neo foi pintado ao vivo com o nome do músico, a que foi acrescentado, ao lado, um "X" – uma homenagem também à banda que Zé Pedro ajudou a fundar há quatro décadas, celebradas em Janeiro.

Foto Mário Cruz/Lusa

Entre os convidados estavam familiares e os membros dos Xutos – Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui, além de trabalhadores e dirigentes da companhia.

A homenagem a Zé Pedro não é a única relação estabelecida pela empresa com a banda do músico: a TAP adianta em comunicado que vai apoiar a digressão deste ano dos Xutos, centrada no novo disco, Duro, que ainda contou com a participação do guitarrista.

O novo avião vai realizar voos de médio curso e estreia-se nos ares já esta sexta-feira à tarde com uma viagem para Paris.