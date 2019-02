TAP lança nova campanha, agora com “todos os voos a metade do preço” em Fevereiro

Anunciada como uma “megapromoção com 50% de desconto” – saliente-se que “sobre tarifa e sobretaxa da transportadora” –​, a nova campanha da TAP promete uma correria ao site da empresa.

A promoção é global, garantem, sendo “válida para todas as rotas e voos operados pela TAP”, “em todos os mercados”, lê-se no comunicado.

Os 50% de desconto são prometidos para compras de bilhetes entre esta sexta-feira (12h) e “até às 23:59 de domingo” (10 de Fevereiro).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As partidas devem ser de 8 a 28 de Fevereiro e os regressos até 31 de Março. A campanha só é válida para voos adquiridos no site da companhia (há momentos o acesso já parecia muito mais lento do que o habitual).

Nos últimos dias, a empresa lançou promoções como voos europeus a partir de 26/27 euros (preços mínimos para Barcelona ou Madrid do Porto e Lisboa) ou oferta de vouchers de descontos para os passageiros.