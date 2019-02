Alguns pensionistas com conta na CGD receberam reforma com atrasos

Alguns pensionistas com conta na Caixa Geral de Depósitos (CGD) não receberam a pensão de Fevereiro à hora habitual, esta sexta-feira. No entanto, depois de algumas horas de atraso, o banco público garantiu ter resolvido a situação.

Fonte oficial da instituição financeira diz que o atraso no lançamento da pensão se deveu "a razões técnicas alheias à CGD", admitindo o atraso no processamento das transferências das pensões.

Já o Ministério do Trabalho e da Segurança Social referiu ao PÚBLICO ter conhecimento da situação, mas garante que "da parte da Segurança Social foram feitas todas as diligências em tempo oportuno para o pagamento das pensões".​ Ou seja, acrescenta, "o problema está do lado dos bancos" e "a questão deverá ser colocada às entidades bancárias".

"Daquilo que temos conhecimento trata-se de um número muito restrito de pensionistas que terá sido afectado", adianta o ministério.

O atraso no pagamento das pensões, em véspera de fim-de-semana, causou alguns transtornos aos pensionistas afectados.

De acordo com o calendário definido, as pensões de Fevereiro deveriam ser transferidas para a conta dos beneficiários nesta sexta-feira, 8 de Fevereiro. Quem recebe a pensão através de vale postal, recebe em datas diferentes. A emissão dos vales é feita entre os dias 1 e 10, seguindo a ordem alfabética, mas o tempo de envio é da responsabilidade dos CTT.

Texto actualizado às 17h03 com a informação sobre a regularização do problema pela Caixa.