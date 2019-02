Fábrica da PSA em Mangualde ganha novo modelo da Opel

O centro do grupo francês PSA em Mangualde vai “incluir, a partir do segundo semestre de 2019, a produção do novo Opel Combo, em duas variantes - comercial e de passageiros”, anunciou esta sexta-feira o construtor automóvel em comunicado.

A companhia que em 2017 juntou a Opel às marcas Peugeot e Citroën, liderada pelo português Carlos Tavares, adianta ainda que a produção do Combo “será partilhada com a fábrica de Vigo (Espanha), que já produz a marca Opel desde Julho de 2018”.

A “nova geração de veículos comerciais ligeiros” do grupo PSA está a ser produzida “em exclusivo mundial nas duas fábricas ibéricas – Mangualde e Vigo”, sublinha a comunicação emitida esta sexta-feira.

Esta é, também, "a primeira vez" que o a unidade da PSA em Mangualde produzirá "veículos da marca Opel", garante o construtor automóvel. E é, paralelamente, o regresso do fabrico da marca Opel a Portugal 12 anos depois, depois da fecho da fábrica da companhia - então nas mãos dos norte-americanos da General Motors - na Azambuja, onde deixou 1.100 pessoas sem trabalho em Dezembro de 2006. Na altura, noticiava a Lusa dez anos depois, a unidade da Opel era a segunda maior fábrica automóvel do país.

A unidade passa assim a integrar assim “toda a nova geração de pequenos furgões” do grupo construtor automóvel francês em Portugal.

A fábrica portuguesa da PSA no distrito de Viseu "realizou um profundo processo de modernização e uma das mais importantes transformações industriais da sua história", para "receber a produção destes veículos com os melhores níveis de eficiência", sublinha o grupo.

A PSA emprega 700 trabalhadores em Mangualde, segundo a contagem da gestão da empresa em Fevereiro de 2018, número que foi utilizado como argumento pelo grupo na contestação à alteração das portagens.