Défice comercial de bens subiu 2,7 mil milhões em 2018

O défice da balança comercial de bens de Portugal com o exterior agravou-se no ano passado em 2670 milhões de euros devido ao um aumento mais acentuado das importações face às exportações. O saldo negativo chega aos 17.130 milhões de euros, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Falta conhecer os números finais das exportações e importações de serviços, que garantem que a balança seja positiva, graças ao impulso do turismo.

No que toca à venda de produtos, o INE contabiliza as exportações de 2018 nos 57.925 milhões de euros. Isso representa uma subida de 5,3% face a 2017, ano em que o crescimento tinha sido de 10%. No caso das importações, chegaram aos 75.054 milhões de euros, valor que representa uma subida de 8%. Também aqui houve um abrandamento face aos 13,1% registados em 2017.

A taxa de cobertura desce dois pontos percentuais, para 77,2%, o valor mais baixo desde 2011 (ano em que se situou nos 71,9%), o que significa uma diferença maior entre as importações e as exportações.

Se se excluir da equação os combustíveis e lubrificantes, “as exportações e as importações cresceram respectivamente 5,5% e 7,6% em 2018 (+8,9% e +11,4% em 2017)”. Neste caso, o défice da balança comercial fica em 12.152 milhões de euros, o que significa uma subida de 1854 milhões quando comparado com 2017.