Selecção nacional feminina de futsal goleia Hungria por 9-0

Portugal goleou a Hungria por 9-0 a uma semana das meias-finais do primeiro campeonato da Europa de futsal feminino, a realizar-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Ambas as selecções reencontram-se no sábado para mais uma partida de preparação.

A jogar sempre em pressão alta, a equipa portuguesa demorou pouco mais de um minuto a abrir o marcador, face a um "cinco" da Hungria a mostrar dificuldades na circulação de bola.

O conjunto feminino comandado por Luís Conceição foi para o intervalo a vencer por 6-0. Janice Silva inaugurou o marcador no primeiro minuto, depois Pisko aos 5’, Fifó fez o golo no minuto seguinte e assistiu para Jenny aos 7’. Ganczer marcou na própria baliza aos 10’ e Carla Vanessa fez o sexto golo antes do recolher aos balneários.

Nos restantes vinte minutos em Gondomar, o palco das finais do Europeu na próxima semana, Lídia Moreira foi o destaque com um bis aos 34’ e aos 36’, depois de Cátia Morgado ter marcado aos 28’ num encosto de bola ao segundo poste após assistência de Taninha.

Na baliza das “quinas”, Portugal utilizou Naty Silva na primeira parte que deu lugar, no segundo tempo, a Ana Catarina Pereira, a actual melhor guarda-redes de futsal do mundo.

"Portugal é favorito", garantiu o seleccionador nacional

Portugal carimbou a presença entre as quatro melhores selecções da Europa graças aos triunfos frente à República Checa (12-0), à Finlândia (3-1) e à Sérvia (11-0).

Este foi o sétimo jogo de preparação para o Europeu, depois das partidas com a Espanha, em Tenerife, com derrota por 4-3 e vitória por 2-1, com a Rússia, na Nazaré, com dois triunfos, por 1-0 e 4-0, e duas goleadas à Eslovénia, no Funchal, por 11-0 e 13-0

A selecção nacional de futsal feminino vai medir forças com a Ucrânia nas meias-finais na próxima sexta-feira, dia 15 de Fevereiro, às 21h45, no Multiusos de Gondomar. Antes, no sábado e no mesmo pavilhão, realiza-se mais um jogo com a Hungria, às 18h.

Luís Conceição, seleccionador nacional desta equipa feminina, acredita que Portugal tem de se assumir como favorito para poder repetir o feito da selecção masculina em Fevereiro de 2017, na Eslovénia. Depois de uma semana em concentração no centro de estágios em Rio Maior, a equipa vai estar entre Gaia e Gondomar a continuar a preparar o Europeu.