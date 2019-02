Presidente do Flamengo fala em “maior tragédia” da história do clube

Foi com ar naturalmente consternado que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se pronunciou ao início da tarde sobre a tragédia que atingiu o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. “Esta é a maior tragédia pela qual este clube já passou nestes 123 anos”, sublinhou.

O incêndio, que ocorreu por volta das 7h (hora de Brasília), no complexo destinado aos atletas da formação, causou dez mortos e três feridos. “O mais importante agora é a gente dedicar-se a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão a sofrer muito. Vocês podem ter a certeza de que o Flamengo está a cuidar disso e não vai poupar esforços para que isso aconteça”, garantiu o dirigente, dando conta também de uma colaboração total com as autoridades.

“Todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que estamos a sentir. Não é fácil falar convosco. Obrigado a todos e peço desculpas”, acrescentou Rodolfo Landim, numa rápida declaração aos jornalistas.