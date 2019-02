Prémios "The Best" da FIFA entregues em Milão a 23 de Setembro

Os prémios "The Best" da FIFA, que consagram os melhores do futebol internacional, vão decorrer em Milão, pela primeira vez, numa cerimónia a 23 de Setembro, anunciou esta sexta-feira o organismo.

O histórico teatro Scala será o palco do evento que se realiza pela quarta vez e que vai premiar os melhores futebolistas e treinadores.

A cidade sucede a Londres, onde, em 2018, foi consagrado o croata Luka Modric como melhor futebolista do mundo, enquanto a brasileira Marta voltou a ganhar no feminino.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Didier Deschamps foi o treinador do ano depois de ter levado a sua França ao título mundial na Rússia, enquanto o compatriota Reynald Pedros, do Lyon, foi destacado pelo trabalho no futebol feminino.

Uma vez que o Mundial feminino se disputa em 2019, os prémios terão outra importância nesta categoria.

"A FIFA está extremamente grata ao Teatro alla Scala e às autoridades milanesas pela oportunidade única de sediar os prémios "The Best" num local tão especial e numa cidade mergulhada na tradição do futebol, onde a paixão pelo belo jogo está enraizada na vida quotidiana. Isso sem dúvida fornecerá a plataforma perfeita para o que será um evento verdadeiramente inesquecível, com as maiores estrelas do futebol mundial sendo homenageadas por suas apresentações na actual temporada", disse o organismo.