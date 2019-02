Incêndio no centro de treinos do Flamengo mata dez pessoas

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinos do clube brasileiro Flamengo, na manhã desta sexta-feira. Os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, mas já há, pelo menos, dez mortes confirmadas e três feridos — um deles em estado grave. O alarme foi dado durante a madrugada, por volta das 05h17 (hora local).

Localizado na zona Oeste do Rio de Janeiro, o centro de treinos acolhe a preparação do plantel principal e também serve de alojamento aos jogadores das camadas jovens. Ainda não existe qualquer informação sobre a idade e identidade das vítimas, mas sabe-se que o incêndio atingiu uma parte do centro de treinos que albergava jovens entre os 14 e os 17 anos.

Foto Pessoas esperam por informação à porta do complexo de treinos RICARDO MORAES / REUTERS

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Ninho do Urubu tinha sido recentemente renovado, estando até previsto que a zona afectada pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo módulo. O desastre obrigou a equipa principal do Flamengo a remarcar a sessão diária de treinos para a parte da tarde.

A tragédia serviu para unir os clubes brasileiros, que têm deixado mensagens de apoio ao emblema do Rio de Janeiro. O Botafogo, um dos maiores rivais do Flamengo, colocou de parte as disputas desportivas, deixando uma palavra amiga aos adeptos do clube afectado, depois da tragédia desta sexta-feira. Também o Corinthians e o Santos FC seguiram o exemplo do Botafogo, dando força aos amigos e familiares das vítimas.