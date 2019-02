Morreu Albert Finney, o angry young man por excelência

Albert Finney, um dos principais rostos do novo cinema britânico dos anos 1960, morreu esta sexta-feira aos 82 anos. Foi a família, citada pelo The Guardian, que anunciou a morte, que resultou de "uma breve doença". Finney assinalou, como protagonista de Sábado à Noite, Domingo de Manhã, de Karel Reiz, a chegada de uma nova vaga ao cinema britânico, nascida do movimento dos angry young men do teatro, um meio em que Finney se tinha antes notabilizado como actor shakespeareano e da literatura da década anterior.

Os angry young men vinham do teatro mas tomaram de assalto o cinema, com um olhar feroz, “zangado”, sobre uma Inglaterra vista de baixo, do ponto de vista das classes populares, do operariado, de uma juventude a quem o futuro só parecia prometer uma de duas coisas, ou a rebeldia total ou um emprego numa fábrica. O corpo e os modos de Albert Finney encarnaram isso muito bem nos seus primeiros filmes – sobretudo Sábado à Noite, Domingo de Manhã. Reisz ofereceu-lhe ainda outro papel notável (Night Must Fall, de 1964), e o outro realizador determinante do princípio da sua carreira foi Tony Richardson, com quem se estreou em The Entertainer ( de 1960, contracenando com um “monstro” de outra época e de outro meio, Laurence Olivier) e com quem se tornou estrela de primeira grandeza em Tom Jones (1963), filme pelo qual recebeu a primeira das suas quatro nomeações para o Óscar (perdeu para o Sidney Poitier de Lilies of the Field).

“Co-optado” por Hollywood nos anos 70, foi o Poirot de Sidney Lumet (Crime no Expresso do Oriente, 1974) e filmou com John Huston Debaixo do Vulcão, onde é uma presença propriamente “vulcânica” - o papel do ex-diplomata alcoólico mereceu-lhe a quarta e última nomeação para o Óscar de Melhor Actor, mesmo se ainda foi nomeado na categoria secundária por Erin Brockovich, de Steven Soderberg (2001).

A partir dos anos 90 foi-se tornando uma espécie de secundário de luxo, recorrente em filmes de Tim Burton ou de Steven Soderbergh. O seu último grande papel num grande filme foi na despedida de Sidney Lumet, Antes que o Diabo Saiba que Morreste (2007), como patriarca da aziaga família protagonista, mesmo se a sua carreira cinematográfica durou até 2012, ano em que apareceu em Skyfall, um filme da saga James Bond.