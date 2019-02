Morreu a actriz Cremilda Gil

A actriz Cremilda Gil, de 91 anos, morreu na quinta-feira em Évora, disse à agência Lusa nesta sexta-feira a actriz Manuela Maria.

Cremilda Gil estreou-se no Teatro Nacional D. Maria II e desenvolveu uma longa carreira em teatro, televisão e cinema. Actualmente residia no Alentejo – em Malarranha​, no concelho de Mora – tendo integrado a companhia Teatro da Terra.

Entre as mulheres, um telefilme de 2012, foi o seu último trabalho em televisão. Retalhos da vida de um médico, Sabadabadu, Vila Faia, Origens, A relíquia, A morgadinha dos canaviais, O Mandarim, Cinzas, As Aventuras do Camilo, A Lenda da Garça e Inspector Max são alguns dos trabalhos em que participou em televisão.

Do seu currículo no teatro constam peças como Madame Sans-Gêne no D. Maria II, Sinhá Eufémia e António Marinheiro, no Teatro Villaret, Pimpinela, no Monumental, em Lisboa, mais recentemente, no Teatro da Terra em A casa de Bernarda Alba e A maluquinha de Arroios.

No cinema foi dirigida por António Macedo, em Domingo à tarde, por João Botelho em Um adeus português e Aqui na Terra e por Manoel de Oliveira em A divina comédia.

Em Cruz de Ferro (1967), um dos últimos trabalhos do realizador Jorge Brum do Canto, contracenou com Octávio Matos, que morreu no domingo passado.