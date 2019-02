Pais devem ajudar filhos na lavagem dos dentes desde os seis meses

A maioria das crianças começa a escovar os dentes numa idade avançada, não o faz com a devida frequência e usa demasiada pasta dos dentes, conclui um estudo realizado nos EUA.

De acordo com o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano, os pais devem escovar os dentes dos bebés desde o aparecimento do primeiro dente, o que pode ocorrer a partir dos 6 meses de idade. Também devem ajudar os filhos a fazer a sua higiene oral até que sejam independentes, aconselham os pediatras.

“As cáries são as doenças crónicas mais comuns nas crianças. Se não forem tratadas podem causar dor, infecções, problemas na ingestão de comida, na fala e na aprendizagem”, resume Gina Thorton-Evans, autora do estudo e membro da Divisão de Saúde Oral (CDC) de Atlanta, Georgia. Acrescentando ainda que “em geral, as crianças com problemas de saúde oral faltam mais às aulas e recebem notas mais baixas do que as que têm melhor saúde oral”.

Ainda que devam começar a tratar da higiene desde cedo, o estudo refere que a ingestão de flúor pode ser prejudicial para os dentes que ainda estão em crescimento. Por isso, o CDC recomenda que as crianças não usem pastas dos dentes com flúor até aos dois anos. As crianças com menos de três anos devem usar uma quantidade de pasta do tamanho de um grão de arroz e para os miúdos entre os três e os seis anos, os especialistas recomendam o tamanho de uma ervilha.

Para determinar se os pais seguiam estas directrizes, os investigadores recorreram a uma sondagem representativa. Ao todo, recolheram as respostas dos pais de mais de 5100 crianças e adolescentes.

Os investigadores do CDC descobriram que cerca de metade das crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos usavam a quantidade recomendada de pasta dos dentes, mas 38% fazia um uso excessivo, ao colocar o dentrífico em metade ou na totalidade da escova. A pesquisa também concluiu que quase 80% das crianças dos três aos 15 anos começaram a escovar os dentes mais tarde do que o recomendado. Cerca de 61% escovavam os dentes duas vezes ao dia, enquanto 34% escovavam apenas uma vez.

O CDC e a Academia Americana de Pediatria começaram a desenvolver mensagens para grávidas e mães recentes sobre higiene oral. “Há uma enorme oportunidade para os pais ajudarem a impedir que os seus filhos desenvolvam cáries na infância”, diz Gina Thornton-Evans. “À medida que as crianças crescem, os pais devem supervisionar os filhos quando escovam os dentes e fazem a restante limpeza, até que os bons hábitos de higiene sejam formados.”