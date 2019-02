Festival Feminista de Lisboa vai decorrer em todos os fins-de-semana de Maio

O Festival Feminista de Lisboa vai decorrer este ano durante todo o mês de Maio com eventos ao fim-de-semana, estando a organização a receber até ao próximo domingo propostas de iniciativas para incluir na sua programação.

“O Festival é sustentado nas propostas do 'Open Call'. Penso que já passámos as 140”, declara Filipa Marta, da organização, que reconhece que ainda é prematuro falar da programação do festival, lembrando que ainda serão realizados uma festa de Carnaval, um concerto e vários workshops.

“Vai haver um workshop já para semana, em 16 de Fevereiro. Um workshop de aguarela. A festa de Carnaval será em 4 de Março, sobre os anos 70”, que, no ano passado, teve cerca de 500 pessoas, avança a responsável.

Com o tema “Feminismos: A luta do quotidiano”, o Festival Feminista de Lisboa destaca-se pelos workshops, debates, concertos, teatro, cinema, exposições e outras formas de expressão.

O festival, que se assume sem fins lucrativos e autogerido, recebeu, em Janeiro, sete mil euros relativos à 6.ª edição do Prémio Municipal Madalena Barbosa da Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Filipa Marta lembra que a organização ainda está a decidir se haverá recurso a acções de crowdfunding, como em 2018, para cobrir as despesas da segunda edição do festival, depois de terem recebido o prémio pela promoção da igualdade de género.

“No ano passado, abrimos o crowdfunding. Conseguimos algum dinheiro. Não foi nada de especial. Onde se conseguiu mais dinheiro foi nas festas de angariação e com isso fez-se o festival, pagando ajudas de custo às pessoas, alimentação e deslocação”, explica Filipa Marta.

O Festival Feminista de Lisboa nasceu em Novembro de 2017, na sequência de um desafio lançado através do Facebook, com a missão de ser “inclusivo, intercultural, antifascista, anti-racista e anticapitalista”.

Na primeira edição, em Março do ano passado, o certame contou com cerca de mil pessoas espalhadas por 17 espaços na cidade com cerca de 60 eventos.