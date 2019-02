Bairro da Jamaica: julgamento de detidos em manifestação começa de forma conturbada

O julgamento dos quatro jovens detidos na manifestação de dia 21 de Janeiro, em sequência dos conflitos da PSP com moradores do bairro da Jamaica, Seixal, e acusados da prática de vários crimes, incluindo ofensas à integridade física, começou esta quinta-feira de forma conturbada.

Num intervalo da sessão, ouviu-se em tom alto a indignação de um homem contra o facto de uma testemunha abonatória dos arguidos, L., ter chegado ao Tribunal de Pequena Instância Criminal no Campus de Justiça, em Lisboa, e sido levado para uma sala à parte para ser identificado pela PSP. Foi-o por causa da acusação da prática de um crime, explicou o intendente Luís Moreira, do Comando Metropolitano de Lisboa, aos presentes que saíram da sala de audiência para ouvir o desacato — o intendente está a ser ouvido como ofendido.

A atitude do agente gerou indignação de um homem, que questionou a razão pela qual o polícia não tinha feito a identificação à frente de toda a gente. Acusou-o de estar a “assediar” L..

A discussão durou uns minutos, e os ânimos exaltaram-se, obrigando à intervenção da oficial de justiça e de outros funcionários do tribunal. O jovem L. não quis prestar declarações ao PÚBLICO. Mas outra testemunha que assistiu ao episódio, Geovani Barros, disse que o agente se dirigiu a L. e pediu-lhe para “dar uma palavrinha”.

A sessão foi interrompida a pedido do advogado dos jovens, Vasco Barreira. O advogado queria mais tempo para ler a acusação do Ministério Público (MP), uma vez que a conheceu apenas durante a leitura do mesmo na sessão. Ele tinha requerido o adiamento da sessão para um prazo máximo de dez dias para exercer o contraditório, algo que o Ministério Público recusou — mas com o qual acabou por concordar depois de Vasco Barreira argumentar que a acusação continha factos diferentes dos do auto de notícia e omitia outros.

O protesto e a origem

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O protesto de dia 21 começou no Terreiro do Paço, em frente ao Ministério da Administração Interna, prosseguiu até ao Marquês de Pombal e no regresso pela Avenida da Liberdade acabou com a polícia a atirar balas de borracha e a acertar em alguns manifestantes — a PSP justificou-o com a necessidade de dispersar e de se defender de “pedras” que lhe foram atiradas.

O motor da manifestação foi um vídeo que se tornou viral, gravado no dia anterior, onde se vê um grupo de agentes da PSP, pelo menos sete, a chegar numa carrinha. Primeiro um dos polícias aproxima-se de um homem que está a agarrar no braço de um rapaz e, sem que ele tenha reagido, dá-lhe dois socos e uma joelhada (é Fernando Coxi, 63 anos). O filho Hortêncio agride os polícias — será depois detido e vai a tribunal para julgamento sumário. A família reage: a mulher, Julieta Joia, 52 anos, vai em sua defesa e é empurrada por um polícia, cai ao chão de imediato; a filha também intervém no conflito e fica igualmente deitada, depois de empurrada.

A família acusou os polícias de uso excessivo e injustificado de força.