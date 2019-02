Gripe em fase de estabilização, mas mortalidade acima do esperado

Na quinta semana deste ano registou-se em Portugal uma taxa de incidência de síndroma gripal de 69,5 por cada 100.000 habitantes, indicando uma "provável estabilização da actividade gripal", segundo o Instituto Ricardo Jorge.

Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), referentes ao período entre 28 de Janeiro e 3 de Fevereiro, indicam uma actividade gripal epidémica de "intensidade moderada" e uma "tendência estável".

Nesta semana foram predominantemente detectados em circulação os vírus da gripe dos subtipos A(H1)pdm09 e A(H3). Os vírus do tipo B foram detectados esporadicamente e em número reduzido desde o início da época de vigilância.

Segundo os dados do INSA, foram reportados 17 casos de gripe pelas 25 Unidades de Cuidados Intensivos que enviaram informação, tendo sido identificado o vírus Influenza A em todos os doentes: seis A(H1)pdm09, um A(H3) e dez não subtipados. Foram ainda reportados três casos de gripe por uma enfermaria, tendo sido identificado o vírus Influenza A(H1)pdm09 em dois casos e o A(H3) em um.

O INSA adianta ainda que a mortalidade registou valores "acima do esperado", numa semana em que "o valor médio da temperatura mínima do ar foi de 5,6°C, a que correspondeu uma anomalia de mais 1,1 °C" relativamente ao valor normal no período de 1971 a 2000 para o mês de Janeiro.