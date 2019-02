Fundação “la Caixa” apoia projectos com crianças em situação de pobreza

Os prémios BPI “la Caixa”, destinados a apoiar financeiramente instituições particulares sem fins lucrativos, vão este ano abarcar projectos em duas novas áreas: o apoio a crianças em situação de pobreza e o desenvolvimento de territórios rurais. Mantém-se, além disso, as vertentes “Capacitar”, para projectos que melhoram as condições de vida de vida de pessoas com deficiência, “Seniores”, para aqueles que apoiam pessoas com mais de 65 anos, e “Solidário”, que se destinam às pessoas em risco de exclusão social. Há 3,75 milhões de euros para distribuir (750 mil euros em cada área).

Os prémios "Infância" são os primeiros a arrancar. Nesta quinta-feira é lançado o site onde se podem candidatar as instituições privadas sem fins lucrativos, com sede em Portugal, que queiram desenvolver projectos que promovam o bem-estar, saúde e educação de crianças e jovens e as competências parentais. As candidaturas começam na sexta-feira e decorrem até 4 de Março. Vários estudos "demonstram que as carências na infância, principalmente até aos seis anos, têm o potencial de se reflectir em toda a sua vida”, salienta Artur Santos Silva, curador da fundação e presidente honorário do BPI. O apoio nesta altura, vinca, pode ser decisivo para sua formação e inclusão social, especialmente em crianças que vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos.

É também a pensar na desigualdade que marca o país territorialmente que haverá um prémio para projectos que promovam o desenvolvimento de comunidades e economias rurais. “Cerca de 80 a 90% das exportações, do investimento privado, do desenvolvimento industrial concentra-se numa faixa litoral que vai do Minho ao Guadiana. No resto do país fecham-se bancos, correios, repartições judiciais, serviços de saúde”, torna o curador. Procuram-se, por isso, instituições de solidariedade social com projectos que se dediquem à promoção do acesso à saúde, integração no mercado de trabalho, coesão social dos territórios carenciados.

O financiamento vem da Fundação “la Caixa”, dona do espanhol CaixaBank e do BPI. Podem candidatar-se as instituições que queiram desenvolver projectos que se inseriam no âmbito de um destes cinco prémios. As iniciativas podem ser apoiadas até 90% do seu orçamento (num máximo 120 mil euros), mediante a duração do projecto (um ou dois anos) e se resulta ou não de uma parceria.

As candidaturas a cada prémio decorrem num site autónomo e assim que termina uma, inicia-se outra. Após o “Prémio Infância”, abrem as candidaturas para o “Solidário” (6 de Março a 1 de Abril), “Seniores” (2 de Abril e 29 de Abril), “Capacitar” (30 de Abril a 27 de Maio) e, por último, para o “Prémio Rural” (28 de Maio a 25 de Junho).

Todas as candidaturas serão avaliadas por um consultor externo, explica ainda Artur Santos Silva. Este faz a primeira selecção, entre as “200 a 400” que habitualmente recebem, e submete-as ao crivo de uma “equipa de voluntários do banco com experiência em avaliação de projectos de empresas”, que ordenam os projectos e propõem valores de financiamento. A decisão final cabe a um júri, presidido por António Barreto.

Pela primeira vez, os projectos serão avaliados de “uma forma mais estrutura”, diz Santos Silva, no âmbito de uma parceria entre a fundação e a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

A vertente mais antiga destes prémios, a “Capacitar”, criada em 2010, apoiou “perto de 400 entidades” e “mais de 100 mil pessoas”, diz Santos Silva. “Desde então todos os pontos do país, têm instituições premiadas, em maior número nos distritos do Porto, Lisboa e Aveiro.”