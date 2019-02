Ex-secretária de Estado à frente do Centro Hospitalar Lisboa Central

Rosa Matos substitui Ana Escoval à frente do conselho de administração de um dos maiores centros hospitalares do país, que é comporto por seis unidades. A nomeação da ex-secretária de Estado da Saúde foi aprovada nesta quinta-feira em Conselho de Ministros. Rosa Matos estava na Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, depois de ter cessado funções no Governo a 15 de Outubro do ano passado.

No último ano, o Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) foi marcado por vários pedidos de demissão de chefes de serviços por causa das condições de trabalho.

O mandato de Ana Escoval como presidente do conselho de administração do CHLC — que é composto pelos hospitais São José, Maternidade Alfredo da Costa, Santa Marta, D. Estefânia, Capuchos e Curry Cabral — cessou a 31 de Dezembro do ano passado.

Rosa Matos chegou ao Governo em Dezembro de 2017, com Adalberto Campos Fernandes à frente da pasta da saúde, ocupando o lugar deixado vago por Manuel Delgado (que saiu na sequência de uma polémica envolvendo a associação Raríssimas). Antes de assumir funções no Governo, Rosa Matos era a presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo desde Janeiro de 2016.

A nova presidente do conselho de administração do CHLC já tinha ocupado outros cargos de gestão. Licenciada em sociologia pela Universidade de Évora, e com uma pós-graduação em gestão hospitalar, Rosa Matos foi também presidente da ARS do Alentejo entre 2005 e 2011, membro da administração do hospital de Évora entre 2002 e 2005 e presidente da Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores, S. A. entre 1990 e 1996. Natural de Estarreja, é casada com o eurodeputado Carlos Zorrinho.