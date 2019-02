Eanes: China não é "regime totalitário tout court", mas é preciso exigência nos direitos humanos

Ramalho Eanes revelou detalhes de uma conversa com Deng Xiaoping para defender que a China não é um "regime totalitário tout court" (simplesmente), mas considerou que se deve ser exigente em matéria de direitos humanos.

O antigo Presidente da República contou que quando se encontrou com o líder chinês em Maio de 1985, em Pequim, lhe falou na importância de a sociedade civil justificar que a população se pronunciasse em eleições. "Ele sorriu como quem diz 'eu estou a perceber' e disse-me: 'sabe que nas pequenas comunidades e em várias áreas da China há eleições, o partido apresenta o seu candidato, mas os cidadãos podem apresentar outros candidatos", contou.

O general Eanes referiu que no Ocidente não se conhece esta situação e que Deng lhe explicou que "o Presidente [norte-americano Jimmy] Carter mandou para [a China] observadores e ninguém referiu isso". Por isso, "a China não é como nós julgamos, um regime totalitário 'tout court'", concluiu.

Outro aspecto do universo chinês destacado pelo antigo chefe de Estado é que se trata de uma sociedade hierarquizada. "Se o chefe governa a nação em proveito de todos, do bem comum, com rigor e exigência ele deve manter-se, se ele não faz isso, ele deve ser substituído. Isto modifica um pouco a nossa perspectiva dos direitos humanos, a nossa perspectiva, que obviamente defendo, que é a perspectiva greco cristã, a deles é confuciana", disse.

Relativamente à existência de um regime de partido único, Eanes argumentou que o país tem 1.300 milhões de habitantes e que "tem ainda uma larga franja da população em situação débil", apesar de centenas de milhões de pessoas terem saído da miséria. "Já viu o que era de repente criar um multipartidarismo na China, já viu o que é?", argumentou.

"Em relação à China, devemos ter uma exigência que é fazer com que respeite todas as regras internacionais. Em relação aos direitos humanos, devemos ser exigentes, mas prudencialmente inteligentes no sentido aristotélico, não devemos querer que eles sejam iguais a nós", defendeu.

"Queremos que eles, utilizando a sua personalidade histórica, a sua unidade e continuidade, consigam utilizar e descobrir caminhos que os levem à defesa dos direitos do Homem, mas temos que ter em atenção que isso não vai ser já, vai ser demorado, vai ser difícil, e que os direitos humanos serão sempre tratados não segundo o nosso modelo, mas segundo um paradigma que será naturalmente diferente", perspectivou.

Quanto ao actual líder chinês, Xi Jinping, no poder desde 2013, Eanes considerou-o "um grande imperador", classificação cujo motivo especificou. "Em termos internos, o trabalho que ele está a fazer no interior da China é importante e significativo. O trabalho que ele está a fazer para a projecção da China é interessante, mas não deixa de ser preocupante, um trabalho externo que se estende a todo o mundo", acrescentou.