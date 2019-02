Comemorações do 10 de Junho de 2020 serão na Madeira

A Presidência da República anuncia esta quinta-feira que o palco nacional das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades em 2020 será a Madeira. Depois de Lisboa, Porto, Açores e Portalegre (onde se realizam as cerimónias este ano), o último 10 de Junho deste primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa terá lugar no Funchal. E isso só não acontece já este ano por haver eleições regionais, soube o PÚBLICO junto de fonte oficial.

O anúncio do local das comemorações do próximo ano acontece no dia em que o PÚBLICO noticiou as críticas do PSD-Madeira e em particular do seu líder Miguel Albuquerque ao Presidente da República, de quem esperava que interviesse a seu favor nos conflitos com o Governo. “Nós votamos para o Presidente da República, não para tirar selfies, mas para salvaguardar as instituições democráticas”, disse Miguel Albuquerque no encerramento do XVII Congresso Regional social-democrata, no final de Janeiro.

O PSD-Madeira esperava uma intervenção de Belém em vários dossiers como o financiamento do novo hospital, a revisão do subsídio de mobilidade, os juros da dívida da região, assuntos que o governo regional acusa o executivo de António Costa de bloquear com objectivos políticos, uma vez que as eleições regionais de 22 de Setembro. Mas entre as críticas a Marcelo junta o facto de não ter escolhido o arquipélago para as comemorações do Dia de Portugal deste ano.

Em Belém, as observações de Miguel Albuquerque foram ouvidas com alguma estranheza, tanto mais que o Presidente da República se tem deslocado à Madeira com frequência, por motivos diversos – desde os incêndios às comemorações dos 600 anos do arquipélago -, mas também porque Albuquerque tem conhecimento das diligências presidenciais em defesa da região em muitos assuntos, tanto a nível nacional como junto das instâncias europeias.

Marcelo quer, no entanto, manter a neutralidade em matéria eleitoral e por isso definiu como regra não fazer cerimónias especiais, como a comemoração do 10 de Junho, em regiões onde se disputam eleições locais. Como político experiente, sabe que a sua presença pode ser aproveitada para tirar partido eleitoral e quer reduzir essa exposição, embora nem sempre o consiga.

Ainda em Dezembro, na última vez que se deslocou à Madeira, desta vez para participar no jantar que assinalou os 85 anos do Rotary Club do Funchal, o chefe de Estado apareceu mais uma vez ao lado de Miguel Albuquerque. Mas antes, encontrou-se com Paulo Cafôfo, presidente da câmara e adversário socialista de Albuquerque, no Mercado dos Lavradores. E isso também foi notícia.