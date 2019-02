Cem desenhos de Siza (e companhia) pelos cem anos da Bauhaus

São cem desenhos, um dos quais com cinco metros, resgatados do arquivo pessoal de Álvaro Siza e de colecções de amigos próximos e familiares. Cem desenhos para celebrar os cem anos da Bauhaus. A exposição Siza - Unseen & Unknown, que mostra "o legado modernista" do arquitecto português, vai ser inaugurada a 20 de Fevereiro, na Fundação Tchoban, de Berlim, e é uma forma de percorrer o legado profissional, mas também o familiar do Pritzker.

"Dado este centenário da Bauhaus, parecia absolutamente pertinente que ele, quase o último modernista ainda em actividade ou, pelo menos, a única voz activa no século XXI a continuar o projecto modernista, tivesse oportunidade de mostrar o legado modernista na sua obra", revela António Choupina, arquitecto e comissário da exposição, em declarações à agência Lusa.

A exposição está dividida em dois espaços, "um mais dedicado ao percurso internacional do arquitecto Siza, que começa exactamente em Berlim, com o projecto Bonjour Tristesse e os concursos do IBA, e que depois seguirá até ao momento presente, tendo em conta que ele inaugurou, no ano passado, o museu da Bauhaus na China", sublinha Choupina. Outro dos espaços está dedicado "ao legado mais pessoal, ou seja, como é que os múltiplos legados afectam a obra de um arquitecto, em que entrará também a obra desenhada da mulher, Maria Antónia Siza, do filho, Álvaro Leite Siza, também arquitecto, e do neto, Henrique Siza, que se encontra a fazer Erasmus em Berlim". "É uma síntese difícil, principalmente para alguém com uma obra com a magnitude da do arquitecto Siza. Aos 85 anos tem uma obra construída e não construída bastante vasta."

É também uma exposição feita de "múltiplos encontros". Seja através da Bauhaus ou da família. "Até porque ele e a mulher, Maria Antónia, se conhecem na Escola de Belas Artes do Porto, uma escola dirigida por Carlos Ramos, também ele 'bauhausiano', um director que, inspirado por Walter Gropius, que fundou a Bauhaus, queria juntar todas as artes, inspirado por Walter Gropius. Portanto há toda uma espécie de confluência que se realiza aqui na exposição", realça o comissário. Até mesmo o título, Unseen & Unknown, "brinca com um par de coisas". Por um lado, "uma exposição que já existia na Alemanha, em 1919, quando inaugura a Bauhaus, chamada Os 10 arquitectos desconhecidos (os unknown)"; por outro, o facto de terem trabalhado com projectos "desconhecidos" ou "não identificados" existentes no arquivo. Para ver até 26 de Maio.