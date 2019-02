Um Presidente de todos os portugueses

O Presidente Marcelo não para de nos surpreender, mesmo a mim, que nele votei com convicção. Isto a propósito da sua recente visita ao bairro Jamaica no Seixal. Mas após o meu "choque" inicial, lembrei-me que nesse bairro vivem famílias angolanas, e que em Angola já tinham começado a surgir afloramentos de potenciais represálias contra portugueses a trabalhar no país. Lembrei-me das violentas e desproporcionais reacções de "populares" contra viaturas privadas e uma esquadra da PSP. E depois percebi. Marcelo gosta de distender ambientes tensos, e com uma simples e discreta visita de uma hora do seu tempo, conseguiu-o mais uma vez em diferentes "tabuleiros".

Por isso não posso concordar com o chefe do sindicato da PSP, quando qualifica o PR como "Presidente de quase todos os portugueses". Engana-se redondamente, porque ao visitar jovens que haviam sido antes detidos pela PSP, ele quer ser presidente mesmo de arguidos ou até presos. Porque será que o primeiro-ministro Costa pôde, sem sobressalto público, visitar um ex-primeiro-ministro na cadeia, e o PR Marcelo não pode visitar um bairro problemático e jovens que tiveram problemas com a polícia? Habituem-se como eu, ele é mesmo Presidente de todos os portugueses!

Manuel Martins, Cascais

Jamaica

Culpar a PSP pela violência no Jamaica e outros bairros é uma forma vergonhosa de desculpar os políticos que ao longo dos anos permitem que seres humanos vivam em situação de miséria. Sendo esses bairros habitados maioritariamente por indivíduos negros, não é difícil de concluir quem são os verdadeiros racistas. A ida de Marcelo à Jamaica foi mesmo infeliz. Devia ter aproveitado para tirar selfies com habitantes do Jamaica em conjunto com polícias. Isso sim, seria apaziguador e pedagógico.

Joana Monteiro

Funcionamento das instituições

Em Portugal as entidades judiciais e demais organismos com autoridade para investigar e punir os infractores pelos vistos são apenas organismos de fachada, criados para dar a imagem errada de um país funcional quando, na grande maioria das vezes, tais organismos não funcionam.

Não se entende como é que um cidadão que em face das circunstâncias da vida não consegue honrar os seus compromissos é penalizado, e os responsáveis por fraudes financeiras que lesam o país e os seus cidadãos, grande parte das vezes conseguem argumentos que lhes permite ficarem impunes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como é possível que o regulador a quem compete fiscalizar as irregularidades bancárias, os desvios e as fraudes no banco público tenha tido conhecimento das mesmas durante a década de 2000 e perante factos não tenha agilizado o processo de fiscalização , punindo os infractores.

Aos cidadãos, cabe o cumprimentos dos seus deveres, mas aos governantes cabe a responsabilidade de governarem o país fazendo as instituições funcionarem e contribuírem para que exista transparência, mas quando isto não acontece qual a credibilidade que nos merecem aqueles aos quais elegemos?

Américo Lourenço, Sines