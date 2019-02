Theresa May calada na descida ao "inferno" de Bruxelas

A versão do inferno do “Brexit” para Theresa May é fria, mesmo gelada — tal como a recepção da primeira-ministra do Reino Unido nesta quinta-feira em Bruxelas, onde ainda ressoa o comentário do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sobre o lugar especial reservado aos políticos britânicos que decidiram lançar um referendo à União Europeia e avançar com o processo de separação sem ter um plano ou uma ideia clara sobre os termos em que pretendem deixar o clube.

“Primeira-ministra, isto é o inferno?”, gritavam os jornalistas britânicos que aguardavam Theresa May à entrada da Comissão Europeia. A primeira-ministra, de cara fechada, ignorou a pergunta. E também não respondeu à avalanche de questões sobre a sua missão em Bruxelas. Tem novas propostas, primeira-ministra? Trouxe alguma solução específica? Tem um plano B? Acha que pode fazer mudanças ao acordo de saída?

Sem apoio político na Câmara dos Comuns para ratificar o acordo de saída que negociou com os 27 países da UE, Theresa May viajou para Bruxelas numa tentativa de extrair novas concessões aos seus parceiros para a revisão do tratado jurídico de 585 páginas fechado em Novembro e endossado pelos 27 chefes de Estado e governo da UE um mês depois.

“Esse acordo, que representa um compromisso equilibrado entre as posições da União Europeia e o Reino Unido não será objecto de renegociação”, recordou o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, de acordo com o comunicado conjunto que foi divulgado no final da reunião com May que durou quase duas horas.

Ainda segundo esse documento oficial do encontro, os esforços da primeira-ministra para descrever “o contexto e a motivação da votação na Câmara dos Comuns” que a obriga a renegar os termos fixados no acordo de saída para evitar a reposição de uma fronteira física na ilha da Irlanda (uma cláusula de salvaguarda conhecida como “backstop”) voltaram a esbater na intransigência europeia em mexer no tratado.

Novamente, Juncker disse que os 27 estão disponíveis para “acrescentar novos parágrafos” ao texto da declaração política que acompanha o acordo e que se refere à relação futura entre o Reino Unido e a UE depois do “Brexit” — para que esta possa ser “mais ambiciosa em termos do seu conteúdo” e possa concretizar-se de forma mais expedita, precisa o comunicado. Mas essa abertura não resolve o dilema de Theresa May, incumbida de voltar a casa com “novas garantias jurídicas”.

O porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, disse que a primeira-ministra britânica “levantou várias opções” para responder às preocupações levantadas pelos parlamentares britânicos, mas escusou avançar qualquer informação sobre essas opções. Apenas acrescentou que a discussão entre May, Juncker, e o negociador da UE para o “Brexit”, Michel Barnier, foi “robusta mas construtiva”, e que o objectivo de todos os interlocutores continua a ser o de “trabalhar juntos para alcançar uma saída ordenada do Reino Unido da UE”. A 50 dias da data do “Brexit”, parece difícil.