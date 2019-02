Ataques "sem precedentes do Governo italiano" levam Paris a chamar embaixador em Roma

O Governo francês convocou o seu embaixador em Roma para consultas, numa decisão tomada na sequência dos "ataques sem precedentes do Governo italiano", explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Nos últimos meses, a relação entre Paris e Roma tem conhecido vários picos de tensão. O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi sempre crítico do Governo italiano, composto pela Liga, de extrema-direita, e pelo partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, ambos partidos eurocépticos.

No ano passado, o Governo italiano convocou o embaixador francês depois de Macron ter acusado Roma de "cinismo e irresponsabilidade" por recusar a entrada nos seus portos do navio "Aquarius", com 629 imigrantes a bordo.

As disputas relativamente à imigração continuaram com trocas de acusações. E, em Janeiro, Luigi Di Maio, vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho italiano, acusou França de "colonizar" África: "Se temos pessoas a sair de África, é porque alguns países europeus, e a França em particular, nunca deixaram de colonizar África".

"Se a França não tivesse as suas colónias africanas – porque é assim que elas deviam ser chamadas –, seria a 15.ª maior economia. Em vez disso, está entre as primeiras, precisamente por causa do que está a fazer em África", continuou o governante italiano.

Paris condenou veementemente estas afirmações, descrevendo-as como "hostis" e convocando na altura a embaixadora italiana para receber explicações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas o conflito não se ficou por aqui. Já depois de ter expressado apoio público aos Coletes Amarelos, que contestam nas ruas Macron desde Novembro, Di Maio encontrou-se pessoalmente, esta semana, com um dos líderes do movimento, prometendo nova reunião no futuro.

"França tem sido, por vários meses, alvo de ataques repetidos, sem fundamento e ultrajantes", diz agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, afirmando que estes ataques por parte de Roma não têm precedentes desde a Segunda Guerra Mundial.

"Ter discordâncias é uma coisa, mas manipular uma relação por motivos eleitorais é outra", continua o comunicado citado pela Reuters. "Todas estas acções estão a criar uma situação séria que está a levantar questões sobre as intenções do Governo italiano relativamente a França".