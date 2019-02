Ministro-adjunto da Saúde grego apanhado a fumar é repreendido por comissário europeu

O ministro-adjunto da Saúde grego foi repreendido pelo comissário europeu da mesma pasta por ter sido apanhado a fumar num espaço onde é proibido. O comportamento do vice-ministro Pavlos Polakis foi considerado pouco exemplar pelo comissário europeu da Saúde.

O episódio ocorreu esta semana, durante a visita do comissário europeu da Saúde, Vytenis Andriukaitis, à Grécia, o país com a maior taxa de fumadores na União Europeia.

O comissário europeu visitava o país a propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. Para Andriukaitis, o exemplo do ministro-adjunto​ Pavlos Polakis é “vergonhoso”.

Já não é a primeira vez que o ministro-adjunto da Saúde da Grécia, país com a maior taxa de fumadores na União Europeia, é visto a fumar em público. Em 2016 tinha sido fotografado a fumar numa conferência de imprensa.

Desta vez, o ministro-adjunto da Saúde foi gravado a fumar enquanto dançava num clube nocturno grego, apesar de ser proibido fumar em espaços interiores.

A atitude não agradou ao comissário de visita ao país, que aproveitou para criticar o cheiro a tabaco na roupa do governante grego.

Apesar das críticas do comissário europeu, Polakis não se sentiu pressionado e respondeu que está actualmente a enfrentar problemas maiores no ministério. “Aprenda antes de falar”, reagiu, numa publicação no Facebook dirigida ao comissário. “Decidirei quando parar de fumar quando bem entender”, vincou.

O tabaco na saúde dos portugueses

Apesar da legislação cada vez mais restritiva, do aumento dos preços e das sucessivas campanhas contra o tabagismo, o número de fumadores não tem diminuído significativamente. E isso tem impacto na saúde.

De acordo com estimativas elaboradas pelo Institute of Health Metrics and Evaluation, em Portugal, só em 2016 morreram mais de 11.800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco (10,6% do total dos óbitos). Os números traduzem-se numa numa morte a cada 50 minutos.