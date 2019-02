Bolsonaro diagnosticado com pneumonia

Depois de na semana passada ter sido submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, ainda na sequência dos ferimentos sofridos num ataque com arma branca sofrido durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro foi diagnosticado com uma pneumonia. Internado há 11 dias, o Presidente brasileiro voltou a registar temperaturas altas na noite de quarta-feira, tendo sido realizada uma tomografia que confirmou a infecção respiratória.

A Folha de São Paulo dá conta de que Bolsonaro foi sujeito a exames médicos que evidenciaram “a boa evolução do quadro intestinal", mas também uma "imagem compatível com pneumonia”. O recém-empossado Presidente do Brasil está agora a realizar um tratamento para a infecção pulmonar.

De acordo com as informações médicas disponibilizadas pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ex-militar não tem dores e recebe líquidos por via oral. O jornal brasileiro afirma também que Bolsonaro caminhou por um dos corredores do hospital e que realizou exercícios respiratórios.

Não há, para já, previsão de quando será dada alta médica ao Presidente brasileiro, e as visitas continuam restringidas a familiares.