Mulher morre afogada em Montemor-o-Velho

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu esta quinta-feira vítima de afogamento, após cair para um poço no concelho de Montemor-o-Velho, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o incidente aconteceu na localidade de Casal de Penas, cerca das 09h15.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, a Cruz Vermelha, o INEM e a GNR.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da Figueira da Foz.