Sérgio Conceição espera jogo complicado "contra a equipa revelação"

Sérgio Conceição espera "um jogo complicado" em Moreira de Cónegos, frente à "equipa revelação do campeonato", que marca o arranque da 21.ª jornada da I Liga. O treinador dos “dragões” elogiou as qualidades do Moreirense, manifestando-se consciente de tudo o que o FC Porto terá que fazer para conquistar os três pontos frente ao surpreendente quinto classificado da prova.

"Esperamos um jogo difícil, contra a equipa revelação deste campeonato. O Moreirense é uma equipa bem orientada, com jogadores interessantes. Espera-nos um jogo difícil, à imagem de tantos outros que já tivemos esta época. Cabe-nos preparar da melhor forma e ir a Moreira de Cónegos ganhar", salientou o treinador.

O nulo do FC Porto em Guimarães permitiu ao rival Benfica diminuir a distância para o primeiro lugar e Sérgio Conceição admitiu a "azia" pela redução da distância pontual para o segundo classificado, apesar de garantir que nada vai mudar na preparação. "Estou com mais azia porque estávamos a cinco pontos e agora estamos a três. Perdemos dois pontos, mas a jogar desta forma vamos ganhar muitos jogos. Estamos convictos de que vamos ser campeões", frisou.

Marega vai estar ausente devido a uma lesão que o poderá deixar de fora dos relvados mais de mês e meio. Sérgio Conceição admitiu que não é fácil substituir o avançado, que soma 15 golos em 31 jogos.

"Também perdemos o Aboubakar no começo da época e não se tem falado muito nisso porque as coisas têm corrido bem e temos feito muitos golos. Houve um momento da época em que perdemos o Tiquinho. Durante muito tempo tivemos de jogar só com um avançado", lembrou.

O técnico abordou ainda a ausência de Corona do encontro com a Roma, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O internacional mexicano foi castigado por dois jogos pela UEFA, que interpretou como propositado o cartão amarelo visto pelo jogador na parte final do jogo frente ao Schalke 04.

"Eles lêem os pensamentos dos jogadores. Está pronto para este jogo e isso é o que me interessa. A seu tempo falaremos desse jogo. Mas é verdade que está fora do jogo com a Roma. A nossa Liga dos Campeões é amanhã", advertiu.

Ivo Vieira: "Temos de utilizar as nossas armas"

Por seu turno, o treinador Ivo Vieira assegurou que o Moreirense "não abdicará de lutar pelos três pontos" na recepção ao FC Porto. "Vamos correr atrás de um resultado positivo. O nosso objectivo não varia. Sabemos que é uma tarefa muito difícil, o FC Porto é a melhor equipa, está em primeiro e vai colocar-nos muitas dificuldades ", disse Ivo Vieira.

"É verdade que estamos numa posição muito boa. Os nossos adversários podem estar alertados para o que temos feito", admitiu o treinador.

FC Porto e Moreirense defrontaram-se duas vezes nesta época, com derrotas dos “cónegos” no Estádio do Dragão, por 3-0, na Liga, e 4-3, na Taça de Portugal. "A diferença é que temos de procurar que o resultado se inverta. Foram os dois jogos fora. Temos de utilizar as nossas armas em casa", disse o técnico.