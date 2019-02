Moreirense pode "sonhar" com competições europeias, mas com "cautela"

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, admitiu esta quinta-feira que os adeptos podem "sonhar" com uma qualificação europeia, algo que seria inédito para o clube que actualmente ocupa o quinto lugar da I Liga, mas pediu "cautela".

"A cautela é um bom prenúncio. É verdade que estamos numa posição muito boa. Respeito que os adeptos sonhem. Eu também sonho muitas vezes e quando bato com a cabeça na mesinha de cabeceira, acordo repentinamente. Todos nós temos direito ao sonho, mas também temos de ser realistas", disse Ivo Vieira.

O treinador dos minhotos reiterou o que tem vindo a dizer desde o início da época, sublinhando que o objectivo do Moreirense é "fazer o melhor campeonato possível, fazer um campeonato tranquilo", mas sem "esconder" que o percurso "está a correr muito bem".

"Não escondemos a verdade e a verdade é que estamos em quinto lugar. Temos de defender esse lugar. Temos de lutar por esse lugar, mas temos de ter consciência que muitas equipas perseguem este lugar. Se formos fortes e competentes, como acredito que podemos ser, vamos aguentar mais tempo nesta posição", disse Ivo Vieira.

O técnico, que falava aos jornalistas na conferência de antevisão da partida de sexta-feira, a contar para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol, na qual vai receber o líder FC Porto, frisou sempre que o Moreirense tem de ser "cauteloso": “Não vamos abdicar de tentar sustentar este lugar, porque é o mínimo que podemos fazer", referiu.

O Moreirense ocupa um surpreendente quinto lugar, com 34 pontos, uma pontuação histórica para o clube que tem mais dois pontos do que o vizinho Vitória de Guimarães e mais cinco do que o Belenenses, crónicos candidatos a uma presença nas competições europeias.

O Moreirense, quinto classificado da I Liga, com 34 pontos, recebe o FC Porto, líder, com 50, na sexta-feira, em jogo com início às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, da 21.ª jornada da prova