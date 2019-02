Benfica: Oficializado empréstimo de Lema ao Peñarol

O defesa-central argentino Cristián Lema foi esta quinta-feira oficializado nos uruguaios do Peñarol por empréstimo do Benfica até final da época, com opção de compra.

O futebolista, de 28 anos, cumpriu dois jogos ao serviço do Benfica e admitiu que “precisava de mudar de ares”, pelo que quando foi abordado pelo Peñarol nem duvidou. "Estou muito agradecido pela confiança depositada em mim”, sublinhou.

Lema assume que a nova “camisola é pesada”, pois trata-se “de um clube com historial de campeão”, pelo que vê a mudança como “um desafio” e a possibilidade de disputar a Libertadores como “um bónus”.

⚽�������� ¡Lema es Carbonero! El defensor se transformó en refuerzo de @OficialCAP y jugará la #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/IH9PRepbeo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 7, 2019