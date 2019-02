Haas revela detalhes do monolugar para 2019

A equipa de Fórmula 1 norte-americana Haas revelou esta quinta-feira, num evento realizado em Londres, transmitido na Internet, detalhes do monolugar para 2019, que será preto e dourado, de acordo com as cores do novo patrocinador, a Rich Energ.

O VF-19 apresenta algumas alterações aerodinâmicas, com ailerons simplificados, para se adequar às alterações ao regulamento técnico da categoria-rainha do desporto automóvel, introduzidas com o objectivo de facilitar as ultrapassagens.

A escuderia, que integra a Fórmula 1 desde 2016 e beneficia de uma parceria técnica com o fabricante de motores Ferrari, ostentava uma pintura vermelha, cinza e preta, correspondente às cores da Haas Automation, a marca de ferramentas fundada pelo seu proprietário, Gene Haas.

Após ter terminado por duas vezes no oitavo lugar da classificação dos construtores, na última temporada a Haas chegou ao quinto posto e só não foi mais longe devido a alguns erros cometidos pela equipa e pelo piloto francês Romain Grosjean no início de temporada.

"O nosso objectivo passa sempre por fazer melhor, ou pelo menos igual, ao ano anterior, mas esse também é o caso de todas as equipas", disse o chefe de equipa da Haas, o engenheiro italiano Günther Steiner.

Steiner espera "grandes corridas" por parte da Haas para 2019 e aponta que a escuderia poderá lutar "pelo meio da tabela, atrás das três melhores equipas de Fórmula 1 da actualidade, Mercedes, Ferrari e Red Bull".

O monolugar será apresentado à comunicação social a 18 de Fevereiro, no circuito de Barcelona-Catalunha, pouco antes do início dos testes de pré-temporada (18 a 21 de Fevereiro e 26 de Fevereiro a 1 de Março).

O Campeonato do Mundo de F1 de 2019 começa na Austrália, em 17 de Março.

