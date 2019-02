Encontrado o corpo de Emiliano Sala

A polícia da região britânica de Dorset confirmou na noite desta quinta-feira que o corpo recuperado dos destroços do avião Piper Malibu N264DB é o do futebolista argentino Emiliano Sala. Em comunicado, a autoridade diz que as famílias do jogador e do piloto David Ibbotson já foram informadas sobre os últimos desenvolvimentos da investigação que está a ser feita aos destroços do avião, que foram encontrados no fundo do mar na terça-feira.

O jogador de 28 anos tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros, e foi o próprio argentino que se encarregou de marcar o voo, tendo recusado a oferta de transporte oferecida pelo clube galês. Era o terceiro melhor marcador da liga francesa à data da transferência.

Entretanto, e já após o acidente de 21 de Janeiro, o Nantes ordenou ao Cardiff que o pagamento da transferência para Gales seja concretizado, ameaçando desencadear acções legais em caso de incumprimento. O Cardiff tem dito que cumprirá o contrato de transferência assim que estejam esclarecidos todos os factos em torno do desaparecimento de Sala. A descoberta do corpo, esta quinta-feira confirmada, deverá acelerar o processo.

Ao longo da sua carreira precocemente interrompida, o jogador argentino chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde alinhou pelo Bordéus (clube que também pede percentagem negociada com o Nantes em 2015), Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.