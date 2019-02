Depois dos Óscares, o nome de Bryan Singer é retirado dos prémios Bafta

As atribulações à volta do realizador de cinema Bryan Singer continuam, na sequência das acusações de abuso sexual de menores que têm vindo a público. Esta quinta-feira ficou a saber-se que o realizador de Bohemian Rhapsody foi retirado da nomeação para o Bafta de melhor filme britânico. Os prémios serão entregues no próximo domingo. Em comunicado a academia britânica considera que os alegados comportamentos são “inaceitáveis e incompatíveis com os seus valores.” Embora recordando que Singer tem vindo a negar todas as acusações, a academia opta pela suspensão até o caso ficar totalmente esclarecido.

Sendo assim o filme Bohemian Rhapsody, que reflecte a história de vida do cantor dos Queen, Freddie Mercury, continua nomeado, mas o nome de Singer foi retirado dos créditos. Para além de melhor filme, a obra está nomeada noutras seis categorias, incluindo a de melhor actor com Rami Malek. A obra está também nomeada para o Óscar de melhor filme, tendo a Academia de Hollywood tomado uma decisão semelhante: o nome de Singer não aparece nos créditos dessa categoria, ao lado do produtor Graham King e do argumentista Anthony McCarten.

As acusações de que tem sido alvo não são novas. Desde 1997 que elas existem. A primeira acusação formal contra Singer, que em 1995 tomou Hollywood de assalto com Os Suspeitos do Costume, surgiu há mais de 20 anos. Durante a rodagem de Sob Chantagem, o seu filme seguinte, cinco figurantes, com idades entre os 14 e os 17 anos, tentaram processar o realizador por este os ter obrigado a despirem-se durante uma cena num chuveiro. O processo acabaria por ser encerrado, mas os rumores acerca de Singer persistiram e as acusações foram-se sucedendo.

Recorde-se que o realizador foi afastado, quase no final, das rodagens de Bohemian Rhapsody, não devido às acusações de abuso sexual, mas ao comportamento errático e confrontos com Rami Malek, o actor que faz de Freddie Mercury.