Há mais um documentário sobre Orson Welles a caminho, desta vez pela filha

No próximo dia 28, estrear-se-á em Portugal The Eyes of Orson Welles, um documentário de Mark Cousins sobre o realizador, actor, encenador, ilusionista, argumentista e produtor. Foi um dos dois documentários sobre esta figura produzidos em 2018, sendo o outro They'll Love Me When I'm Dead, de Morgan Neville, saído no Netflix para acompanhar o lançamento, após quatro décadas, de The Other Side of the Wind, o atribulado filme perdido do realizador que, por crises de financiamento e constrangimentos legais, foi rodado nos anos 1970 mas só foi completado no ano passado. The Other Side of the Wind é um falso documentário que também foi ele próprio o foco de uma curta-metragem documental de Ryan Suffern, A Final Cut for Orson: 40 Years in the Making.

Os últimos tempos têm, portanto, sido ricos em documentários sobre a lenda do cinema que morreu em 1985. E não vai ficar por aqui. Beatrice Welles, filha de Orson que é actriz e gere o património do pai, está no Festival de Berlim a vender Life with Orson Welles: The Man Behind the Legend, uma série documental de seis partes em que ela, o realizador Dax Phelan e vários convidados falam sobre o homem que foi Orson Welles à mesa do jantar.

A notícia é da Hollywood Reporter, que cita a própria Beatrice, a explicar que o projecto pretende mostrar como era o seu pai para lá do "lendário homem do Renascimento" e como "ele era mesmo na vida privada". "Planeio", prossegue, "dissipar alguns rumores antigos e espalhar outros novos". A revista também falou com o realizador, que adiciona que a série terá "histórias pessoais nunca antes ouvidas" e informações vindas "da pessoa que o conhecia melhor".