Os europeus foram menos vezes ao cinema em 2018, com as salas comerciais a registarem, no espaço da União Europeia (UE), uma quebra de 3% face a 2017, para um total de 955 milhões de espectadores. Os dados estatísticos foram revelados esta quinta-feira pelo Observatório Europeu do Audiovisual, coincidindo com o arranque do 69.º Festival de Cinema de Berlim.

Segundo o observatório, aquela descida de 3% significa menos 29,4 milhões de espectadores em 2018, comparando com 2017. Se se incluírem os países europeus fora da UE, as estatísticas indicam também uma perda de espectadores: de 1.290 milhões de bilhetes para 1.250 milhões.

A quebra registada em 2018 no universo da UE é justificada pelas perdas de espectadores na Alemanha (-13,9%), na Itália (-7%), em França (-4,3%) e em Espanha (-2,5%). Há ainda outra justificação avançada pelo observatório, mas ainda com dados provisórios: "A quebra de espectadores deveu-se à descida de assistência registada em filmes dos Estados Unidos".

Portugal junta-se aos países da UE que também perderam espectadores na rede de exibição comercial em 2018, com uma quebra de 5,9%: cerca de 920 mil espectadores a menos.

Segundo o Observatório Europeu do Audiovisual, oito países da UE aumentaram a assistência de cinema em sala, entre os quais a Dinamarca (+9%), a República Checa (+7,3%) e a Polónia (+5,5%). No caso do Reino Unido, a subida foi de 3,7% para um total de 177 milhões de espectadores, o que representa a maior audiência em sala comercial, desde 1970.

França e a Rússia foram, em 2018, os maiores mercados cinematográficos na Europa, em termos de espectadores, com um total de 200 milhões de bilhetes vendidos em cada um dos territórios.

Não foram revelados totais de receitas de bilheteira, por falta de informação estatística de vários países, nomeadamente de França.