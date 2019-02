Governo aprova diploma para autonomia de museus e monumentos mas dá-lhe um prazo de validade de dois anos

A proposta de decreto-lei para o Novo Regime Jurídico de Autonomia de Gestão dos Museus, Monumentos, Palácios e Sítios Arqueológicos foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Com ela foi também aprovada a constituição de um grupo de trabalho que terá por missão apresentar um "plano estruturado para a transformação dos museus para os próximos dez, 20, 30 anos", revelou a ministra da Cultura durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Governo.

Na mesma ocasião, Graça Fonseca sublinhou algumas das principais alterações a introduzir pela nova dinâmica de gestão que, reiterou, terá um prazo de validade de dois anos, findos os quais dará origem a "um regime aprofundado de autonomia", concebido com recurso ao já referido grupo de trabalho e ao Conselho Geral dos Museus, um órgão consultivo que será criado no âmbito do diploma agora aprovado e que ficará encarregue de "monitorizar e avaliar periodicamente como está a ser implementada a autonomia". O "plano estruturado" para a reforma dos museus deverá ser apresentado pelo novo grupo de trabalho "no prazo máximo de um ano", acrescentou a ministra.

A muito polémica proposta para a autonomia de museus a que os ministros do Executivo encabeçado por António Costa disseram agora “sim” ainda não é, na íntegra, do conhecimento do sector. Graça Fonseca reuniu já duas vezes com os directores dos museus e monumentos afectos à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e também com os directores-regionais de Cultura para falar do seu conteúdo, mas sem nunca lhes dar a conhecer a versão final do documento.

Na última destas reuniões, a 25 de Janeiro, foi-lhes mostrado um power point com sete slides (também disponível no Portal do Governo) que resumem os objectivos do novo diploma, bem como as principais alterações que virá a introduzir no sistema em vigor. A última vez que os directores tiveram acesso a uma versão integral da nova proposta de decreto-lei foi em Agosto do ano passado, antes da chegada de Graça Fonseca ao Ministério da Cultura (MC).

São, por isso, muitas as suas dúvidas em relação à forma como o MC pretende pôr em prática a nova dinâmica de gestão de museus, monumentos e sítios. Entre os ouvidos pelo PÚBLICO ao longo de todo o processo, não falta quem lhe reconheça alguns méritos e, ao mesmo tempo, se revele céptico quanto às condições da sua aplicação, desde logo por causa da crónica falta de meios humanos destes equipamentos.

Como receber mais competências e responsabilidades de gestão quando nalguns monumentos e museus não há, sequer, um administrativo? Como apresentar programação plurianual quando os orçamentos com que trabalham são anuais? Como fazer as necessárias melhorias quando as dotações de que dispõem para manter as instituições a funcionar são tão reduzidas e a DGPC não tem meios para as aumentar? Estas e outras perguntas estão ainda por responder.