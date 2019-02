Executiva responsável pelas lojas da Apple deixa a empresa

Angela Ahrendts, a executiva que a Apple foi buscar à marca de luxo Burberry para gerir as lojas físicas e online da empresa, vai deixar a multinacional tecnológica em Abril, ao fim do que serão cinco anos e meio no cargo.

As responsabilidades de Ahrendts serão assumidas pela vice-presidente com o pelouro dos recursos humanos, Deirdre O’Brien, uma veterana com três décadas de experiência na Apple e que irá acumular as funções.

Num comunicado, a Apple afirmou que Ahrendts sai da empresa para ir ao encontro de novos “desafios pessoais e profissionais”, uma formulação vaga e habitual neste género de situações. A executiva afirmou que os últimos cinco anos foram “os mais estimulantes, desafiantes e enriquecedores” da sua carreira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ahrendts, que tem 58 anos, foi uma contratação milionária e mediática, feita em 2013. A gestora era então presidente executiva da Burberry e a Apple estava a planear o lançamento de um smartwatch, o que a levaria a fazer algumas parcerias com marcas de moda. A empresa estava também no processo de expandir as suas lojas físicas.

A saída acontece pouco depois de a Apple ter comunicado uma queda nas receitas, em boa parte devido a uma descida de 15% na venda de iPhones ao longo do trimestre passado.

A empresa tem 506 lojas espalhadas pelo mundo.