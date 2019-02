Quem és tu (mulher)? Ninguém!

Porque estudamos e nos qualificamos e temos empregos e algumas de nós (poucas) até temos carreira. Mas precisamos de um homem, não é?

Porque temos aspirações, ambições e sonhos. Porque lemos, viajamos (mas, atenção que sozinhas...), saímos à noite (mas, atenção aos decotes e ao comprimento das saias...). E precisamos de um homem, não é?

Porque (dizem-nos) somos independentes e senhoras do nosso destino. Só que precisamos de um homem, não é?

E, no que levamos de ano, morreu uma mulher a cada três dias, às mãos de um homem! Do seu homem! Do homem de que ela “precisava” para ser mulher.

Precisamos de um homem que nos proteja e tutele na nossa “menoridade”, retirada da letra da lei, mas incrustada, ainda, na cabeça dos homens das leis.

Precisamos de um homem que nos oriente e tome conta de nós e nos sustente (mesmo que seja o nosso salário a sustentar a casa).

Precisamos de um homem para lhe dar descendência, porque, afinal, um homem tem de deixar filhos e uma mulher deve ser mãe (e o ter e o dever designam obrigações de diferente natureza).

Porque sem homem e sem filhos, uma mulher não se completa, não é? Tem estudos, sim senhora, tem carreira, sim senhora, tem dinheiro, sim senhora. Mas falta-lhe o essencial, não é? Falta-lhe o homem e faltam-lhe os filhos. É “incompleta”, esta mulher!

E, no que levamos de ano, morreu uma mulher a cada três dias, às mãos de um homem! Do seu homem! Do homem de que ela “precisava” para ser mulher.

Mas esses “monstros” não são como o “nosso” homem, que esse, ainda que tenha mau génio, é só de vez em quando e, afinal, a vida é dura e, por isso, é normal que um homem, quando é mesmo homem, perca a cabeça, mas é só de vez em quando... E também, às vezes, nós damos razões para isso: desobedientes, provocadoras, maquilhadas...

Mas passa-lhe depressa, a fúria, que se arrepende logo, coitadinho, desculpando-se que até faz dó. E a gente perdoa, não é? Somos mulheres e as mulheres nasceram para perdoar e para cuidar e para amar. Somos mulheres e precisamos de um homem. E não, o “nosso” homem não é nenhum “monstro”!

E, no que levamos de ano, morreu uma mulher a cada três dias, às mãos de um homem! Do seu homem! Do homem de que ela “precisava” para ser mulher.

Mas esses “monstros” não são como aqueles de que as mulheres se queixam, em tantas noites, aqui na esquadra, chorando e tremendo, com os filhos pela mão. Estes são, apenas, “tipos” com mau feitio, ou mau vinho, ou má droga, ou má vida e, se calhar, até têm alguma razão para se exaltarem, que isto as mulheres são capazes de fazer perder a paciência a qualquer um. Sempre a reclamarem: tempo, colaboração, respeito, liberdade... Não, estes “tipos” não são nenhuns “monstros”!

E, no que levamos de ano, morreu uma mulher a cada três dias, às mãos de um homem! Do seu homem! Do homem de que ela “precisava” para ser mulher.

Mas esses “monstros” não são como estes, destes processos aqui no tribunal. Estes são homens normais, que, às vezes, perdem a cabeça, mas, também, com o divórcio e os filhos e as despesas, é natural que uma pessoa se exalte. E, além disso, também não podemos pôr uma pulseira electrónica a cada homem que dá um berro, ou um “chega para lá” à mulher. Nem haveria pulseiras que chegassem, por isso, o melhor é que se arquivem os processos.

E, no que levamos de ano, morreu uma mulher a cada três dias, às mãos de um homem! Do seu homem! Do homem de que ela “precisava” para ser mulher.

Mas esses “monstros” não hão-de ser o teu homem, minha filha, porque tu és independente e livre. Tens inteligência e estudos. Vais ter um bom emprego e vais ter uma carreira.

Mas toma atenção, minha filha, não viajes sozinha! Toma atenção, minha filha, não vistas essa saia tão curta! Toma atenção, minha filha, não dês nas vistas e mantém a compostura! Toma atenção, minha filha, e não digas não!

Toma atenção, minha filha, porque tu és uma mulher do século XXI e, ainda assim, precisas de um homem, não é? Precisas sempre de um homem!