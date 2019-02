Psicólogos em números

23 mil

Há cerca de 23 mil psicólogos inscritos na Ordem dos Psicólogos Portugueses (incluindo 1600 estagiários). A Ordem tem em curso um censo para actualizar estes dados.

917

No Serviço Nacional de Saúde (SNS) são 917, mas este número contempla ainda os que trabalham no SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências). Nos cuidados de saúde primários há apenas 213. Ordem diz que é preciso, no mínimo, o dobro para atingirmos um rácio de 1 psicólogo para 5 mil habitantes.



40

Novos psicólogos vão ser contratados para o SNS. Em 2018, o Ministério da Saúde abriu um concurso para admitir 40, o que já não acontecia há cerca de duas décadas. Candidataram-se quase três mil psicólogos e o processo de selecção está em curso.

1013

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas escolas, no ano lectivo 2017/2018, havia 1013 psicólogos ("tempos completos"), quando há dois anos eram 750. Ordem diz que são precisos mais 250 a tempo inteiro para se atingir o rácio de 1 psicólogo por mil alunos.

29

Nos 49 estabelecimentos prisionais há 29 psicólogos (muitos a meio ou menos tempo) para cerca de 11.500 reclusos.