Dezasseis anos de prisão para homem que matou a companheira e depois foi passear o cão

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta quarta-feira a 16 anos de prisão um homem que espancou e estrangulou a companheira até à morte e que de seguida foi passear o cão.

O colectivo de juízes considerou ter ficado provado em audiência que o arguido tinha a "intenção de matar", ao contrário do que o próprio dissera ao tribunal. O dolo foi "intenso" e o grau violência foi "muito elevado", frisou o tribunal ao condenar o homem por homicídio qualificado.

O arguido tinha já antecedentes criminais por tráfico de droga e furtos, mas não por crimes da natureza do agora julgado.

Os factos ocorreram em 19 de Junho do ano passado. Segundo o processo, o facto da mulher de 54 anos, companheira do arguido, estar a fumar no quarto arrendado onde ambos viviam terá motivado as agressões. A mulher não podia sair do quarto sem ajuda devido a problemas de saúde graves.

Após o crime, o arguido de 46 anos "prosseguiu com a sua vida normalmente como se nada se tivesse passado e ainda teve a frieza de ir passear o cão", segundo a acusação.

Na primeira sessão de julgamento, em 9 de Janeiro, o arguido disse que apenas deu "uns estalos" à companheira e alegou que, num primeiro momento, pensava que ela estava a fingir-se desmaiada, só percebendo a gravidade da situação quando regressou. "Aí, entrei em pânico e chamei o INEM", declarou.

Já nas alegações finais, em 16 de Janeiro, a procuradora Isabel Varandas, que pediu uma pena de 20 anos de prisão para o homem, disse que "não resulta crível que o arguido apenas tenha desferido uns estalos à vítima", como quis fazer crer.

Sublinhou que se produziu prova de que a mulher foi estrangulada e que essa foi a causa de morte, sendo previamente sujeita a "um verdadeiro espancamento".

A mulher tinha "uma vida dura de toxicodependente, pobre até nos afectos", destacou a procuradora, sublinhando que estava totalmente dependente de um companheiro que a viria a matar apenas porque estava a fumar num quarto de onde não podia sair por razões físicas e onde as condições de habitabilidade eram infra-humanas.

Também nas alegações finais, a defesa reconheceu que se tratou de um crime "demasiado grave" e sublinhou que o arguido "tem a perfeita consciência de que tem de ser punido".